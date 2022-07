In Onda, "non lo assicuro": la frase sfuggita a Conte, scoop di La7

06 luglio 2022 a

Scoop di La7. Durante In Onda, nella puntata di mercoledì 6 luglio, Concita De Gregrio e David Parenzo mandano quanto detto da Giuseppe Conte finito l'incontro con Mario Draghi. Il motivo? Il leader del Movimento 5 Stelle smentisce le fonti di Palazzo Chigi sul sostegno dei grillini al governo: "Non posso assicurare il sostegno, quindi quanto detto non corrisponde al vero". Una vera e propria bomba politica. E ancora: "Dalle risposte del premier capiremo se sostenere o meno l'esecutivo, le risposte saranno determinanti".

D'altronde l'ex presidente del Consiglio aveva già ammesso: "A Draghi ho consegnato un documento, a nome di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Abbiamo maturato un forte disagio politico, siamo disponibili a condividere la responsabilità di governo in modo leale e costruttivo, ma occorre una forte discontinuità".

Finita qui? Neanche per sogno, perché successivamente di fronte ai parlamentari, Conte ha ribadito: "Bisogna cambiare marcia, bisogna intervenire con una serie di interventi sociali contro i rincari dell'energia, l'inflazione e il lavoro povero. Noi non abbiamo giurato fedeltà a Draghi, abbiamo giurato fedeltà agli italiani e al Paese. Se non riusciamo a perseguire i nostri obiettivi per gli italiani viene meno la ragione di essere qui".

