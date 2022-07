Gianluigi Paragone insulta tutti: "Invertebrati, debosciati, incapaci"

08 luglio 2022 a

Ginaluigi Paragone è un fiume in piena. Il leader di Italexit non le manda a dire a Mario Draghi. Il motivo? "È qui soltanto per lavorare per conto degli Americani. Con intorno una valanga di debosciati di gente invertebrata che non é capace di fare nulla", cinguetta l'ex grillino al vetriolo su Twitter. Finita qui? Neanche per sogno.

Dopo aver travolto il presidente del Consiglio, ecco che si scaglia contro il suo predecessore, Giuseppe Conte e contro Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano: "Il M5S non esiste più. Conte è un leader di pelouche, ha dimostrato di essere il leader giusto dei budini molli a 5 stelle. Con Travaglio a fare il reggimoccolo".

Che l'ex numero uno della Banca centrale europea non vada giù a Paragone non è una novità. Giorni fa il parlamentare tuonava: "Siccome Draghi piace tanto alla gente che piace allora bisogna osannare Draghi. Ma la verità è che Draghi sono settimane che sta raccontando balle agli italiani, sta dicendo che andava quasi tutto bene, promettendo un tappo, un tetto all’energia. La verità - concludeva - è che non ha messo nulla, la benzina costa un sacco, l’elettricità e l’energia sono care".

