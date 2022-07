Guido Crosetto contro Conte: "Crisi ora? Colpo di genio, catastrofe epocale"

12 luglio 2022 a

L'uscita dall'Aula del Movimento 5 Stelle durante il voto sul dl Aiuti, ha portato Mario Draghi a salire al Quirinale. Il premier si è consultato con Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. Tutto dunque fa pensare che la crisi di governo sia dietro l'angolo. Lo crede Guido Crosetto, che non può non prendersela con Giuseppe Conte. "Aprire la crisi nel momento peggiore, poco prima di una catastrofe economica epocale, lasciandogli la possibilità di andarsene addossando la responsabilità ad altri e di poter dire 'vedete cosa è accaduto dopo di me', è un colpo di genio che poteva solo riuscire a Conte & C".

Ma non c'è solo il fondatore di Fratelli d'Italia a temere il peggio. Una chiara frecciata ai grillini arriva dagli alleati del Partito democratico e, più in particolare, da Dario Franceschini. Il ministro della Cultura ha archiviato così la possibilità che si possano anticipare le elezioni: "Abbiamo la coda della pandemia che come vediamo è tutt'altro che semplice, anzi. Abbiamo la guerra, l'inflazione. La perdita di potere d'acquisto dei salari. di fronte a questo andiamo verso una crisi e andiamo a votare anticipatamente? Ci dovrebbero correre dietro gli italiani con i bastoni o i forconi".

E per questo il presidente del Consiglio le sta tentando tutte pur di tenere incollati i pezzi. Tra le varie ipotesi, la possibilità di trovare un'intesa sui dossier aperti in tema di lavoro. Le stesse su cui la squadra di Conte ha parecchio da ridire, come il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale. Ora non rimane che stare a vedere se Draghi riuscirà nell'impresa.

