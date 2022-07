Forza Italia: "Con i 5s non governiamo più", muro azzurro

16 luglio 2022 a

Forza Italia attacca il Movimento 5 stelle e detta le sue condizioni per un Draghi bis. "Provocare una crisi di governo in un momento così complicato a livello nazionale e internazionale è veramente da irresponsabili", tuona Antonio Tajani. "Tutto ciò che di negativo accade e accadrà è responsabilità esclusiva del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo le idee molto chiare, non possiamo continuare a governare con i Cinque stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro. Se non ci sarà un altro governo Draghi senza i cinque stelle si tornerà a votare", attacca il coordinatore nazionale di Forza Italia, a margine della terza edizione dell'evento del movimento azzurro 'Anuman la foresta delle idee', organizzato a Tolfa (Roma) dal deputato Alessandro Battilocchio.

"Il governo è in un vicolo cieco e la strada è stata sbarrata dal Movimento 5 stelle", sottolinea Giorgio Mulè. "In questo momento sul tavolo c'è una questione politica semplice: è venuta a mancare l'unità nazionale a causa dell'inaffidabilità del Movimento 5 stelle. Il presidente Draghi si è dimesso denunciando proprio la rottura del patto di fiducia alla base dell'esecutivo da parte dei 5 stelle ed è ovvio che il centrodestra di governo, seguendo quello che lo stesso presidente Draghi ha scritto nero su bianco, ha dichiarato di conseguenza l'impossibilità di governare con i grillini", prosegue il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia. "Siamo spettatori angosciati di una crisi politica che nasce ed evolve tutta all'interno dei 5 Stelle nel totale disinteresse delle emergenze che dobbiamo affrontare".

