Rocco Casalino, Crippa non gli rinnova il contratto: schiaffo a Conte

Tensioni nel Movimento 5 Stelle tra il capogruppo dei grillini alla Camera Davide Crippa e il leader Giuseppe Conte. Peccato che di mezzo ci sia finito Rocco Casalino, ex portavoce dell'ex premier. Crippa, come riporta Repubblica, avrebbe deciso di non rinnovargli il contratto annuale con la Camera, scaduto all'inizio di luglio. Casalino, in particolare, ha un doppio contratto: uno con il gruppo 5 Stelle a Montecitorio, l'altro con quello del Senato.

Insomma il capogruppo, sempre più in disaccordo con i vertici del Movimento, si è opposto. Ma uno dei motivi alla base della sua decisione è anche di tipo economico: con la scissione di Luigi Di Maio, il Movimento ha perso parecchie risorse economiche. Basti pensare che ogni eletto vale circa 50mila euro annui di fondi per il funzionamento del gruppo. Parlando con l'Adnkronos il mese scorso, la tesoriera Francesca Galizia aveva detto: "Faremo delle valutazioni sui contratti in scadenza, principalmente le consulenze esterne, dobbiamo rivederle e rivalutarle anche nell'ottica di un efficientamento degli uffici. Un conto era avere tanti deputati che andavano seguiti e un conto è averne molti di meno".

In molti, però, hanno interpretato questo gesto come una sorta di ribellione nei confronti di Conte. Crippa, infatti, non è sulla stessa linea d'onda del leader grillino in questo momento. Lui non vorrebbe affatto rompere con il governo. Ecco perché in queste ore si sta parlando anche del suo possibile addio al Movimento.

