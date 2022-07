Grillo, il mistero della foto su WhatsApp: cosa ha fatto mentre tutto saltava per aria

18 luglio 2022 a

a

a

Beppe Grillo non si smentisce mai e ancora una volta provoca. Mentre il suo Movimento 5 Stelle si spacca e prende direzioni - almeno all'apparenza - diverse da quelle del governo, il fondatore cambia la foto profilo di Whatsapp. Fin qui nulla di strano se non fosse che pubblica l’immagine di un barattolo di colla Coccoina. Secondo diverse fonti vicino al mondo pentastellato, la trovata del garante sarebbe una frecciata a quei parlamentari "incollati alla poltrona".

Ma non è tutto, perché altri sono convinti che si tratta di una smentita nei confronti di alcune ricostruzioni giornalistiche delle ultime ore che lo descrivono come irritato se non addirittura "sconcertato" dall’atteggiamento del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. È stato lui infatti ad aver ordinato ai Cinque Stelle di abbandonare l'Aula durante il voto sul dl Aiuti.

Secondo Agi, che aveva diffuso l'indiscrezione, Grillo sarebbe "sconfortato" dal dibattito interno al M5s. Nello specifico Grillo sarebbe preoccupato dall’eccessiva "personalizzazione" del leader Cinque Stelle nello scontro con il premier. Eppure Grillo aveva sposato all’inizio la strada scelta dall’ex premier. Non resta dunque che aspettare mercoledì quando Draghi si presenterà alle Camere dichiarando la sua volontà di dimettersi. Solo in quell'occasione si capirà la mossa del Movimento di Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.