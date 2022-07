Matteo Salvini, "non fatelo". Ciò che non avete visto: l'ordine al Senato che spiega tutto

20 luglio 2022 a

"Non applaudite". Sarebbe l'ordine che Matteo Salvini avrebbe impartito i suoi dopo le comunicazioni a Palazzo Madama del premier, Mario Draghi che lo hanno molto irritato. A parlare è il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, che in collegamento con Enrico Mentana durante la diretta del TgLa7, ha detto: "Io ho notato che Salvini ha incoraggiato i suoi a non applaudire, qualcuno lo stava facendo ed è stato subito rimesso in linea, diciamo". Quindi ha aggiunto: "Questa crisi di governo è stata mal gestita ed è incomprensibile per gli elettori di centrodestra. Si sta facendo largo l'ipotesi della crisi. Mi auguro che il buonsenso prevalga. Non è stato ancora deciso nulla. Non voglio che Forza Italia vada a rimorchio di Matteo Salvini, non lo volevo quando la Lega era al 30 per cento, non lo voglio nemmeno adesso che è al 15 per cento, forse al 10".

E ha spiegato: "Non si tratta di essere leali nei confronti di Draghi, ma nei confronti del Paese. Draghi non sempre è stato all'altezza del ruolo, ma è comunque il presidente del Consiglio del Paese in un momento così difficile per il mio Paese. Il caos sicuramente non allevia le sofferenze di nessuno".

