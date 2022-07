Silvio Berlusconi, Mara Carfagna a un passo dall'addio a Forza Italia: "Frattura"

21 luglio 2022 a

a

a

Slavina in Forza Italia. Dopo l'addio di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, anche Mara Carfagna "prende le distanze". Si tratta dell'ennesimo ministro del fu governo Draghi e a spiegare le motivazioni dietro la scelta è la diretta interessata. "Per questioni di stile non esprimo giudizi su come Forza Italia ha gestito questa crisi, assumendo una decisione che non ho condiviso, che sono convinta vada contro l’interesse del Paese e di cui non ho mai avuto l’opportunità di discutere in una sede di partito".

"Prenditi uno xanax, qui la linea...": la frase con cui ronzulli ha "cacciato" Gelmini

Poi i ringraziamenti al Cavaliere: "Sono grata al presidente Berlusconi per le opportunità che mi ha offerto e la fiducia che mi ha testimoniato in questi anni, ma quanto accaduto ieri rappresenta una frattura con il mondo di valori nei quali ho sempre creduto che mi impone di prendere le distanze e di avviare una seria riflessione politica". L'annuncio del ministro per il Sud e la Coesione territoriale arriva dopo una vera e propria batosta per il leader azzurro, visto che nella serata di ieri e nella mattinata di oggi ha dovuto fare i conti con due defezioni.

Un terremoto: Brunetta lascia Forza Italia e bombarda il Cav, "perché lo faccio"

Insomma, tutti i ministri di Forza Italia si sono dissociati dal Cav preferendo la linea-Draghi. Non a caso le parole del ministro per gli Affari regionali erano state chiare: "Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di Forza Italia apprendendo la volontà di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso). In un momento drammatico per la vita del Paese, mentre nel cuore dell’Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una crisi senza precedenti, una forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi". Quale sarà il futuro degli ex azzurri non è dato sapersi, certo è però che un posticino al centro si troverà sicuro.