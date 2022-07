Giorgia Meloni premier? La strana frase di Tajani: centrodestra ad alta tensione

23 luglio 2022 a

a

a

Non è scontato per Antonio Tajani che Giorgia Meloni diventi il presidente del Consiglio se il centrodestra dovesse vincere le elezioni. In una intervista a La Repubblica il numero due di Forza Italia sostiene che il centrodestra deve ancora decidere con quale modalità definire il proprio candidato premier. "Ogni partito, dentro la coalizione, correrà per sé, non avremo bisogno di annunciare subito un candidato premier comune. Esattamente come accadde nel 2018", spiega il coordinatore di Forza Italia. Quindi fa una dichiarazione piuttosto sibillina: "Per quanto riguarda la scelta finale sul nome per Palazzo Chigi, se ne parlerà in un momento futuro. A cominciare dal vertice della prossima settimana".

"Dei mutanti. Ma io non insulto": FI, il grande ex ad alzo zero contro Silvio

Antonio Tajani sottolinea che "prima occorre rafforzare la coalizione. Dobbiamo giocare ancora la partita e vincerla. Poi si vedrà chi alzerà la coppa". Tutto dipenderà dai risultati alle urne. "Uno scenario è quello che vede un partito nettamente davanti agli alleati, come accaduto in passato", osserva il coordinatore azzurro. "Un altro quello che presenta tre partiti non distanti".

Video su questo argomento La Meloni avverte il centrodestra: "Governa chi vince"

Infine, il numero due del Cavaliere sostiene che chi lascia il partito, come accaduto di recente a Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, "dovrebbe rinunciare alle cariche avute grazie a Forza Italia". Berlusconi ha già lanciato una prima proposta: un milione di alberi da piantare. "Siamo sempre stati ambientalisti", anche se "non significa essere seguaci di Greta Thunberg".