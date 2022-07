Mara Carfagna, quelle voci in Forza Italia: il più clamoroso degli scenari

25 luglio 2022 a

Licia Ronzulli è convinta che alla fine Mara Carfagna non strapperà come hanno fatto Mariastella Gelmini e Renato Brunetta. La Carfagna non lascerà Forza Italia, insomma: "Sono sicura che Mara, un ministro molto apprezzato, prenderà la decisione giusta, quella di continuare a contribuire al nostro grande progetto", afferma la senatrice azzurra in una intervista a La Repubblica.

E attacca la Gelmini: "Quando i cittadini sanno che sei pronto a cambiar casacca, a rinnegare la tua storia per interessi personali o per paura di non essere rieletti, non si fidano più. La storia insegna l’infausto esito di ogni abbandono. Gelmini ha usato strumentalmente la decisione di Forza Italia per dare un senso alla sua uscita". La Ronzulli lancia anche due pesanti accuse: "Sapevamo che stava lavorando già da tre mesi a un progetto alternativo al nostro con Calenda e Bonino e i toni e la velocità della sua uscita lo confermano. Ora vuol descrivere FI sottomessa al sovranismo. Ma nel novembre 2019, con la Lega in vetta, mi chiese di organizzare un incontro con Salvini per staccare dal gruppo di FI, che guidava, 30 o 40 deputati. Cosa che mi rifiutai di fare".

Infine, per quanto riguarda il candidato premier del centrodestra, la Ronzulli resta vaga: "Non è il momento di parlare di nomi e leadership. È il momento di presentare agli italiani la nostra idea di Paese, quale domani immaginiamo per i nostri figli".