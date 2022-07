Maria Elena Boschi perde il posto in Parlamento? Una voce clamorosa

25 luglio 2022 a

C'è anche Maria Elena Boschi tra quei deputati che, con la sforbiciata dei parlamentari, rischia di perdere il posto. Dopo le Politiche di settembre, le due Camere dimagriranno di circa il 30 per cento. Più nel dettaglio il numero di deputati passa da 630 a 400 e quello dei senatori eletti da 315 a 200, più i cinque senatori a vita. Cosa ne sarà allora di quei parlamentari che prima di diventare tali facevano tutt'altro.

A spiegare i loro trascorsi ci pensa Affaritalia.it che inizia parlando di Luigi Di Maio. L'attuale ministro degli Esteri altro non era che il bibitaro allo stadio San Paolo di Napoli. Poi c'è Roberto Fico, attuale presidente del Senato, che faceva l’importatore di tappeti dal Marocco e l’operatore di call center. E ancora, si legge: "Poi c’erano gli evoluti come Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture che faceva il liquidatore di sinistri in una assicurazione, Paola Taverna, la 'pasionaria de Roma Est' stava all’accettazione liquidi organici di un laboratorio di analisi extra raccordo anulare, Alfonso Bonafede la sfangava come avvocato e già siamo sull’Olimpo".

La riforma però non si abbatte solo sui Cinque Stelle. Ci si chiede infatti cosa ne sarà di Teresa Bellanova e Mara Carfagna, ma anche della "mitica Lady Etruria, al secolo Maria Elena Boschi". Su di lei Affaritaliani si sbilancia: "Lo spettro del ritorno all’avvocatura, ed è fortunata anch’essa ad avere un lavoro serio, la terrorizza. Già si immagina in toga paludata, accaldata, sensualmente sudata, girare per procure e tribunali dietro clienti impossibili che la sferzano con una certa sadica soddisfazione. Vuoi mettere avere al tuo servizio una ex deputata eppure Ministra, che ti deve obbedienza in cambio della vile pecunia?".Eppure si tratta di ipotesi che deputati e senatori devono davvero prendere in considerazione.