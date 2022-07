Giorgia Meloni, sfregio sessuale alla Meloni in prima pagina? Parole sconcertanti

27 luglio 2022 a

"Ho visto la prima pagina di Repubblica ma non ho colto questo aspetto 'sessista' nella foto che raffigurava Giorgia Meloni": Laura Boldrini, sentita dall'Adnkronos, spiega di non essere intervenuta a difesa della leader di Fratelli d'Italia semplicemente perché non avrebbe fatto caso all'allusione nello scatto pubblicato in prima pagina sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari.

"Ho visto i giornali la mattina, e come faccio normalmente ho guardato quante firme di donne ci sono in prima pagina, se ci sono titoli che non sono rispettosi o ambigui, e anche le foto - ha raccontato l'ex presidente della Camera -. Ho saputo di questa lettura da un deputato di Fratelli d'Italia, che ieri si è avvicinato al mio banco a chiedermi se avevo visto la foto e sollecitando una mia reazione, chiedendomi 'non dici niente? È una foto sessista'".

La Boldrini comunque non ha condiviso né condivide quella lettura: "È un'interpretazione alla quale io veramente non ero arrivata". Di qui il mancato intervento: "In altre occasioni quando è accaduto che donne anche di partiti per me agli antipodi sono state oggetto di sessismo io ho sempre preso le loro parti. L'ho già fatto, sia a sostegno di Giorgia Meloni che di altre colleghe o donne di schieramenti politici lontani da me. Questa volta ho fatto fatica a vedere questo contenuto. Lei sta parlando e c'è un titolo che dice 'diktat'. Bisogna veramente sforzarsi per trovare un contenuto sessista in questa foto".