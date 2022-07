Giorgia Meloni corre da sola? Il sondaggio: ecco cosa accadrebbe

27 luglio 2022 a

Che il centrodestra sia favorito alle elezioni del 25 settembre lo dicono ormai tutti i sondaggi. Adesso però la vera partita è un'altra: quella interna alle coalizioni. Chi vince tra gli alleati? Nel centrodestra, è il partito di Giorgia Meloni ad avere la meglio sugli altri due, Lega e Forza Italia: lo sottolineano tutti gli istituti. Ma in che misura Fratelli d'Italia supera Salvini e Berlusconi? La verità è che spesso, nelle rilevazioni, il partito di Meloni vale più dei due alleati messi insieme.

A dimostrare che FdI valga più di Carroccio e azzurri insieme sono i dati di diversi sondaggi, riportati dal Corriere della Sera: "Nel sondaggio Swg/La7 FdI è al 25%, contro il 12,4 della Lega e il 7,1 di FI. Per YouTrend/SkyTg24 è al 23,8%, contro il 13,4 e l’8,3 dei soci. Pure nella rilevazione di Alessandra Ghisleri per La Stampa FdI supera la somma degli alleati: 23,5 contro 14 e 7,7%". Se dopo le elezioni venissero seguite le stesse regole del 2018, allora Giorgia Meloni potrebbe rivendicare almeno la metà dei collegi. Ad esprimersi sulla questione è stato anche il direttore di Noto Sondaggi, Antonio Noto: "Siamo di fronte a una situazione di sostanziale parità, FdI viaggia tra il 23 e il 24, la Lega tra il 14 e il 15, FI intorno al 9%. Parità… ma sono uno contro due".

Secondo partito in tutti i sondaggi, invece, è il Pd di Enrico Letta, che va dal 22,5 al 23,2 in base alle diverse rilevazioni effettuate. In questo caso, però, sembra difficile che i dem riescano a battere Meloni e i suoi alleati senza a loro volta allearsi con qualcuno. Nessuna possibilità per il M5s, che il segretario del Pd ha accantonato dopo la caduta del governo Draghi. L'unico interlocutore al momento sembra essere Carlo Calenda. Azione/+Europa è il partito che potrebbe aiutare di più i dem, stando ai sondaggi: dal 4,8 al 6%.