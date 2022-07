Enrico Letta e Matteo Renzi, "hanno fatto due conti": voci sulla possibile alleanza

28 luglio 2022 a

a

a

"Il Pd in queste settimane diceva ‘Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo‘, evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea": il leader di Italia Viva - intervenuto ad Agorà su Rai 3 - risponde così all'apertura da parte di Enrico Letta. Il segretario dem infatti ha spiegato di non avere veti per nessuno, nemmeno per Renzi. Quest'ultimo comunque non ha potuto non sottolineare le difficoltà di questo periodo: "Siamo in una situazione gravissima, prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo".

Il leader del Pd, insomma, sta aprendo un po' a tutti, con l'unico obiettivo di sconfiggere le destre. In quest'ottica, quindi, ecco che diventa ammissibile anche "ricucire" con Renzi. Il segretario di Italia Viva, invece, nei giorni scorsi non aveva escluso la possibilità di correre da solo. Cosa che ha ribadito anche in tv: "Se necessario correremo da soli, il 5% è possibile, c'è uno spazio centrale vacante".

E in questa presunta mega coalizione ci sarebbe spazio anche per Carlo Calenda? Il leader di Azione avrebbe avuto contatti in questi giorni sia con il Pd che con Renzi. L'incontro tra Calenda e Renzi però non avrebbe avuto gli effetti sperati. "E' andato bene, come sempre. Un incontro tra amici, ma l’amicizia non è sufficiente, bisogna vedere se condividiamo le idee", aveva commentato l'ex premier. Il segretario di Azione, invece, pur aprendo al Pd, ha già detto chiaramente di non volere Letta premier. La situazione, insomma, resta più ingarbugliata che mai.