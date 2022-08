Matteo Salvini: "Ecco chi voglio come ministro degli Esteri"

05 agosto 2022 a

Matteo Salvini continua a pensare alla squadra di governo. Il leader del Carroccio pensa già alle caselle da riempire per offrire al Paese un esecutivo competente e preparato per affrontare le difficili sfide che ci attendono in autunno. Questa volta l'attenzione di Salvini è sulla casella degli Esteri e traccia in poche frasi l'identikit per il prossimo inquilino della Farnesina: "Penso a un ministro degli Esteri che magari ha fatto l’ambasciatore, che sia al di sopra di ogni sospetto, sarebbe un bel valore aggiunto. E io qualche profilo ce l’ho in testa ma non voglio rovinare il ferragosto a qualcuno che verrebbe tempestato di telefonate. Lo proporrò a Giorgia e Silvio".

Insomma la figura di grande spessore per un dicastero come quello degli Esteri uscirà probabilmente dal mondo diplomatico. Solo ieri, sempre Salvini, da Lampedusa, aveva invece indicato gli scenari per il Viminale, il ministero di cui è stato a capo nella sua esperienza di governo: "Conto che al Viminale ci vada un uomo o una donna della Lega. Leggo sui giornali che si distribuiscono ministeri senza il voto degli italiani. Decideranno gli italiani chi e cosa fa. Se gli italiani il 25 settembre sceglieranno il centrodestra e la Lega avrà più voti, a me toccherà l’onore, ma anche l’onere, di indicare il presidente del Consiglio". Insomma la corsa per il voto è iniziata e dalle parti della Lega hanno le idee chiare per la squadra di governo.