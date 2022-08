Elezioni 2022, sondaggio BiDiMedia: Pd davanti a FdI. Eppure...

05 agosto 2022 a

Sull'esito del voto tutti i sondaggisti sono concordi: la partita è aperta, con il centrodestra netto favorito. Già, tutte le rilevazioni danno conto di un centrodestra in vantaggio, con Fdi davanti al Pd. Tutte tranne l'ultima realizzata da BiDiMedia, che snocciola i numeri dopo l'accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda. Stando alle cifre il centrosinistra sarebbe in crescita, con i dem addirittura davanti ai Fratelli d'Italia. In testa infatti ci sarebbe il Partito democratico e non più, dunque, Fratelli d'Italia. I dem raggiungono il 24,5 per cento, seguito da Giorgia Meloni al 24,3 per cento. Al 13,5 per cento si piazza la Lega, al 9,7 il Movimento 5 Stelle e al 6,4 Forza Italia. Segue poi Azione e +Europa che ottengono il 6 per cento.

E ancora, l'alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è al 4,1, seguita da Italexit di Gianluigi Paragone. Fanalino di coda Matteo Renzi con la sua Italia Viva (2,0 per cento) e Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci all'1,0 per cento. Si passa poi alle coalizioni. Il centrodestra di Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi otterrebbe così il 44,2 per cento. Più in basso Letta, Speranza, Calenda, Bonino, Fratoianni, Bonelli e Di Maio che arriverebbero al 35,6 per cento.

Insomma il centrodestra avrà senz'altro la meglio. A meno che Letta non decida di ampliare la già larga alleanza ai 5 Stelle e Renzi. In quel caso la coalizione arriverebbe al 47,3 per cento. Anche se al momento Letta non sembra intenzionato ad allearsi "con chi ha fatto cadere il governo Draghi", le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo.