Mannheimer, "dove può arrivare Renzi": Italia Viva col turbo, le cifre sconvolgono

06 agosto 2022 a

"Il fattore Renzi è un'incognita. Potrebbe arrivare al 6%, ma è pura invenzione. Non si sa. Dipende dalla campagna elettorale": Renato Mannheimer accende una speranza su Italia Viva, il partito che punta a costruire un terzo polo distinto sia dalla destra di Giorgia Meloni sia dalla sinistra di Enrico Letta. Secondo il sondaggista, comunque, ci sono ancora molte questioni aperte: "Se la campagna elettorale sarà molto tesa porterà a una maggiore polarizzazione degli elettori; se sarà più concentrata sui contenuti, come io auspico, Iv avrà più possibilità. Renzi lo sa ed infatti lo dice".

Intervistato dall'Adnkronos, Mannheimer ha spiegato che il partito di Renzi potrebbe essere penalizzato dalla legge elettorale in vigore: "I conoscitori del sistema potrebbero tatticamente non votare Iv per via del così detto "voto utile": per vincere in Italia bisogna conquistare anche i collegi uninominali che rappresentano il 30% e Italia Viva non ha nessuna possibilità a riguardo".

Il sondaggista poi ha definito "coraggiosa, ma anche molto costretta dai fatti" la scelta di Renzi di correre da solo alle prossime Politiche: "Pare che Letta non lo abbia voluto e che lui sia molto isolato. Adesso vediamo chi Renzi metterà in lista e come andrà la campagna elettorale, nel senso di quanto tenderà alla polarizzazione. Una cosa è certa: se Renzi e Calenda si fossero uniti avrebbero fatto il botto, ma il centro in Italia è molto condizionato dai motivi caratteriali. E condizionato dalla voglia di vincere le elezioni e per farlo bisogna entrare in coalizioni".