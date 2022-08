Silvio Berlusconi, uno-choc: la più fedele dei fedelissimi... corre con FdI

09 agosto 2022 a

Michela Vittoria Brambilla, forzista della prima ora, potrebbe candidarsi con Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre. Come mai questa scelta? Quasi sicuramente perché Fratelli d'Italia, a differenza degli altri due partiti di centrodestra - Forza Italia e Lega - avrà molti più seggi a disposizione. Anzi pare addirittura che triplicherà i parlamentari. Di qui la possibilità di offrire più posti in lista anche ai candidati esterni al proprio partito. Lo riporta il Fatto Quotidiano.

A gestire il dossier candidati in queste ore dovrebbe essere uno dei fedelissimi della Meloni, Ignazio La Russa. Tornando alla Brambilla, sul Fatto si legge: "Animalista, non troverebbe più spazio nelle liste (da tagliare) dei berluscones e alla fine potrebbe rientrare tra i civici in quota FdI, forse in Lombardia". Oltre a lei, potrebbero rientrare tra i candidati esterni di FdI anche Giulio Tremonti, l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata e Gianfranco Rotondi.

In quota Lega invece un collegio sicuro dovrebbe andare alla giornalista Maria Giovanna Maglie. In queste ore, poi, il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe provando a farsi candidare da Lega e FI. Nel frattempo ci si prepara anche al post-voto: ieri, in un'intervista radiofonica, Meloni è stata chiara: "Se FdI prende più voti, il nome per fare il premier è il mio”.