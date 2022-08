Maria Stella Gelmini: "Vi dico cosa ha fatto Forza Italia"

10 agosto 2022 a

Maria Stella Gelmini in un'intervista al Quotidiano Nazionale spiega quali sono stati i motivi che l'hanno spinta a lasciare Forza Italia. Uno strappo pensante che di fatto ha lasciato strascichi polemici negli ambienti azzurri. "Dopo tanti anni di militanza ho deciso di lasciare Forza Italia perché si è resa complice di Matteo Salvini nello staccare la spina al governo Draghi. In quel preciso istante, Forza Italia si è consegnata definitivamente alla Lega, spostandosi verso destra e lasciando al centro uno spazio importante. So che tanti elettori moderati e riformisti si sentono traditi dall’irresponsabilità di chi per puro calcolo elettorale ha voluto privare il Paese di una guida autorevole come Draghi, ma sono certa che Azione saprà colmare questo vuoto e diventare la casa di chi a populismo e sovranismo preferisce europeismo, atlantismo, pragmatismo e riforme", ha affermato il ministro agli Affari Regionali che ora è tra i principali esponenti di Azione di Carlo Calenda.

Poi l'attacco al centrodestra e alla Meloni: "Molti danno per scontata la vittoria della destra, io la vedo diversamente. La campagna elettorale inizia adesso. Capisco la delusione del mondo produttivo, di tante associazioni di categoria, di sindaci e amministratori locali per quanto successo in queste settimane. Più che la deriva autoritaria mi preoccupa la risposta demagogica e senza prospettiva che un governo di destra a guida Meloni possa dare dinanzi alle emergenze che il Paese dovrà affrontare da settembre in avanti".

Insomma il registro delle parole della Gelmini è totalmente cambiato in poco tempo. Si è subito allineata alla retorica del centrosinistra.