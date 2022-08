Giulio Tremonti: "Draghi? Troppi decreti. Non è diritto, è rovescio"

10 agosto 2022 a

Giulio Tremonti è sempre diretto e dà una lettura dei fatti sempre piuttosto chiara. L'ex ministro del Tesoro ad Agorà su Rai Tre ha voluto mettere in chiaro quali sono, a suo dire, gli errori commessi dal governo Draghi: "Una via per creare ricchezza è ridurre la legislazione. Il governo Draghi, in 17 mesi, ha fatto 1.755 decreti, nuove regole estese come 25 campi di calcio. Questo non è diritto, è rovescio. Se vuoi creare ricchezza, devi smettere di creare leggi: le leggi sono troppe". Parole che di certo faranno discutere.

Ma Tremonti guarda avanti e pensa già alle prossime misure da mettere sul campo in caso di vittoria del centrodestra il prossimo 25 settembre: "Flat tax? La via di ridurre le tasse è giusta, ma con uno sviluppo graduale e realistico".

Poi ha aggiunto: "Una cosa che farei subito è raddoppiare il cinque per mille al dieci per mille per aiutare le persone che fanno la fila nei luoghi di povertà". Infine a chi gli chiede se c'è la possibilità di ritrovarlo al governo come ministro del Tesoro, Tremonti risponde così: "Io sarei onorato per essere candidato ma questi sono discorsi che non hanno molto senso attuale". Insomma l'ex titolare di via XX Settembre prepara già le prossime mosse per rilanciare l'economia e dare ossigeno alle tasche degli italiani.