In Onda, la bomba di Giannini: "Carfagna e un'altra", il ticket del terzo polo

10 agosto 2022 a

a

a

La presenza di Mara Carfagna nello studio di In Onda - la trasmissione di La7 attualmente condotta da Luca Telese e Marianna Aprile - è stata molto interessante dal punto di vista politico. “L’ho salutata dicendo che è una delle due possibili leader del terzo polo su cui ci sta ragionando”, ha dichiarato Massimo Giannini, che si è dato il cambio con la ministra nel corso della puntata.

"Potevo avere un seggio sicuro, ma...": Mara Carfagna, altro schiaffo a Berlusconi

“È simpatico e paradossale - ha continuato il direttore de La Stampa - che il centro è sempre stato il luogo simbolico della mediazione, del confronto e del dialogo: oggi invece i due leader che incarnano il centro sono i più rissosi, divisivi e abrasivi che la storia abbia mai visto. Proprio per questo tutti e due (Carlo Calenda e Matteo Renzi, ndr) capiscono che non possono essere leader di questa nuova forza. Sta avanzando la possibilità di fare un ticket tutto al femminile, con Carfagna e Bonetti, vi lancio questa suggestione. Due ministre del governo Draghi, sarebbe un segnale politicamente importante”.

Mara Carfagna in studio? "Arrivato un sms": la bomba politica di Telese

In precedenza Telese aveva sganciato un altro tipo di bomba politica: “Mi è arrivato un messaggio da un deputato, dice che Matteo Renzi ci sta guardando perché c’è la sua candidata premier che è bravissima. Noi riferiamo tutto”. La Carfagna non si è però lasciata tirare per la giacchetta: “Telese è famoso per questi giochetti, ogni volta che vengo qui mi tende delle trappole”.