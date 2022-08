Carlo Calenda, Maurizio Gasparri lo infilza: "La Trottola continua a girare"

11 agosto 2022 a

Maurizio Gasparri fotografa bene l'ultima giravolta di Carlo Calenda. Dopo la rottura con Enrico Letta, il leader di Azione di fatto si è accordato con Matteo Rezni per un patto elettorale in vista del voto del 25 settembre. E in questo quadro, Gasparri analizza le ultime mosse dell'ex ministro dello Sviluppo Economico e lo infilza così: "Calenda la Trottola continua a girare come un ossesso. Confermandosi la persona meno affidabile del panorama politico. Firma il patto con Letta, rompe il patto con Letta. Dà baci a Letta sapendo che entrerà in campo nella loro coalizione anche Fratoianni ma poi si rimangia il bacio emulando noti precedenti di baci seguiti da tradimenti".

Poi l'affondo più pesante: "Adesso si allea con Renzi dopo aver proclamato precedentemente in maniera drastica e convinta: 'non mi alleerò mai con Renzi'. Difatti questa settimana si allea con lui. Che farà Calenda la Trottola la prossima settimana? Come fa a proporsi come punto di riferimento un personaggio così imprevedibile e così trasformista? Ministro di Renzi poi nemico di Renzi, eletto nelle liste del PD, alleato con il Pd poi nemico del Pd". Infine, sempre Gasparri, sottoliena l'incoerenza di Calenda proprio in chiave renziana: "Pronto a lanciare anatemi contro Renzi ma poi, non avendo le firme per presentarsi da solo, rapido nell’abbracciarlo pur di rimanere a galla. È l’esempio peggiore della politica del trasformismo e del galleggiamento. E si spaccia per novità? Cose del genere si vedono da decenni ed è meglio riporle rapidamente in archivio".