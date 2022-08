Dario Vergassola insulta Salvini. Lui lo spegne con 3 parole

12 agosto 2022 a

a

a

Scontro durissimo tra Matteo Salvini e Dario Vergassola. L'attore in un'intervista ha messo nel mirino proprio il leader del Carroccio. Il tutto utilizzando la solita retorica al veleno che arriva da sinistra: "Salvini? Un crocefisso in una mano e un mojito nell'altra, mi fa paura". Parole molto pesanti che di fatto non sono passate inosservate nonostante il leader della lega e il centrodestra tutto siano ormai abituati a ricevere attacchi gratuiti da tutte le latitudini della sinistra.

"Ecco cosa vogliono fare": Salvini smaschera il piano horror della sinistra

Matteo Salvini ha deciso di rispondere in maniera ironica all'attore comico su Facebook con un post piuttosto chiaro e dai toni accesi: "Come attore mi piaceva e continuerà a piacermi, perché a differenza sua e della sinistra non mi faccio accecare da odio e ideologia. Sul resto, fra il PD che propone la tassa patrimoniale e la Lega che propone la Flat Tax al 15%, lascio che a decidere siano gli Italiani il 25 settembre, non a teatro ma in cabina elettorale".

“Chi lo dice a Letta?”: Salvini smonta la più grande balla del Pd

Insomma la lotta tra alcuni esponenti del mondo dello spettacolo vicini alla sinistra e i principali leader dei partiti di centrodestra prosegue senza esclusione di colpi. Bisognerà attendere il 25 settembre per capire chi avrà ragione.