Carlo Calenda: "Ecco cosa accadrà sei mesi dopo il voto", centrino in tilt

Carlo Calenda si avventura in una profezia per il dopo-voto che è abbastanza inquietante. Il leader di Azione di fatto spiega che dopo le urne potrebbe esserci un governo in carica con la durata di soli sei mesi. Di certo guardando i sondaggi lui sicuramente non ci sarà e così cerca di avvelenare i pozzi del centrodestra che è lanciatissimo verso la vittoria del prossimo 25 settembre.

Al Corriere Calenda afferma: "Chiunque dovesse prevalere, al governo non durerebbe più di sei mesi, viste le enormi contraddizioni interne, mentre l’Italia ha bisogno di proseguire sulla strada interrotta in modo incosciente di un governo Draghi o che al metodo Draghi si ispiri".

Parole pesanti che di certo non semntiscono il Dna politico di uno come Calenda abituato a dire tutto e il contrario di tutto andando a caccia di una poltrona sicura. Calenda solo qualche settimana fa aveva siglato un patto in vista del voto con il Pd. Poi la rottura per l'alleanza dem con la Sinistra di Fratoianni. Rimasto solo ha cercato aiuto in Matteo Renzi dando vita a un centrino che farà fatica ad ottenere i consensi degli italiani. Ma non finisce qui. Proprio Calenda a La7 ha fatto sapere che molto probabilmente dopo il voto potrebbe aprire le porte a una alleanza con il Pd. Insomma il terrore che possa vincere il centrodestra ormai si è insinuato nei corridoi di Azione e così Calenda le spara grosse per cercare di portare al suo mulino.