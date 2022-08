Matteo Salvini, lezione a Letta dopo i fischi: "Cosa bisogna fare subito per la scuola"

24 agosto 2022 a

Matteo Salvini dà una lezione a Enrico Letta. Il segretario del Pd ha subito una bordata di fischi durante il dibattito al Meeting di Rimini nel momento in cui ha proposto l'estensione della scuola dell'obbligo fino ai 18 anni. Un'uscita impopolare che ha scatenato i "buu" della platea.

Letta ha però dimenticato le tasche delle famiglie che sempre di più devono fare i conti con il caro vita e con l'inflazione. In questi mesi i portafogli degli italiani hanno perso potere d'acquisto e di fatto le misure economiche che dovrà varare il prossimo governo dopo il 25 settembre dovranno andare in questa direzione: dare fiato alle tasche delle famiglie schiacciate da spese insostenibili. E un punto molto importante delle uscite delle famiglie riguarda i libri scolastici.

E così Matteo Salvini spiega qual è la sua proposta per aiutare chi deve acquistare i testi per i propri figli: "È necessario rendere i libri di testo gratuiti o detraibili fino alle scuole superiori è un atto di civiltà, soprattutto in un momento di crisi economica come quella che le famiglie italiane stanno affrontando". E ancora: "E anche per ridurre il dato preoccupante relativo all’alto tasso di abbandono scolastico". Risposte concrete. A Letta restano i fischi...