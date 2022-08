Pd, Enrico Letta infanga l'Italia: "Ingerenze russe favoriscono il centrodestra"

26 agosto 2022 a

Enrico Letta continua a infangare il centrodestra in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Questa volta ha scelto El Periodico per parlare delle elezioni sparando ovviamente sui moderati. Di fatto ha usato la solita retorica che riguarda le presunte ingerenze da parte della Russia sul voto italiano.

E il ritornello usato è sempre lo stesso: "Una forte ingerenza russa favorisce il centrodestra". Insomma, Letta mette già le mani avanti e provava a parare il colpo del prossimo 25 settembre che potrebbe travolgerlo. Con un flop clamoroso del centrosinistra, Letta sarebbe costretto a lasciare la segreteria del partito.

E alle accuse e ai deliri di Letta risponde Fratelli d'Italia con Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo di FdI in Commissione Affari sociali: "La campagna elettorale di Enrico Letta sbanda pericolosamente e finisce nel campo dell’anti-italianità. Le sue dichiarazioni rilasciate alla testata spagnola El Periodico, in merito a ’una forte ingerenza russa che favorisce la destra', rappresentano un danno incalcolabile per la reputazione del nostro Paese. La volontà degli italiani verrà rappresentata dal voto del 25 settembre, una giornata in cui gli elettori daranno il benservito al Pd. Letta stia sereno, il risultato delle elezioni dipenderà solo dal malgoverno che ha caratterizzato gli esecutivi a trazione Partito Democratico. Il segretario dem farebbe bene a riflettere due volte prima di rilasciare simili dichiarazioni visto che tra le fila della sua coalizione può contare chi si è opposto all’ingresso nella Nato della Finlandia e della Svezia".