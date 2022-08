Matteo Salvini, "in ginocchio o ti sparo": smontato il manifesto di Letta

26 agosto 2022 a

La Lega ha deciso di rispondere alla campagna di Enrico Letta, che sta diffondendo sui social diverse grafiche con alcune parole chiave che evidenziano la contrapposizione tra destra e sinistra e invitano a scegliere il Pd. Il partito di Matteo Salvini non ci è andato per il sottile e ha risposto proponendo una “Italia in piedi” in caso di vittoria del centrodestra contro una “in ginocchio o ti sparo” a trazione Pd.

Il riferimento è ovviamente ad Albino Ruberti, ex capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che nei giorni scorsi è finito nella bufera per un video choc in cui è protagonista di una lite violenta, tra insulti e minacce. Quanto accaduto durante una cena a Frosinone ha sorpreso tutti e costretto Ruberti a dimettersi: sebbene il diretto interessato abbia provato a ridimensionare il caso, assicurando che si trattava di una discussione calcistica poi sfuggita di mano, i retroscena degli ultimi giorni parlano anche di altro.

Pare infatti che dietro la sfuriata, con tanto di minacce di morte, di Ruberti ci sia uno scontro tutto interno al Pd sulle liste elettorali e sulla corsa alla successione di Nicola Zingaretti alla guida della Regione Lazio. Questo sarebbe emerso dalle chat dei partecipanti a quella cena, ma le indagini sono ancora in corso.