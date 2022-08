Giorgia Meloni: "Se il centrodestra vince Mattarella non può assumere una scelta diversa"

26 agosto 2022 a

Giorgia Meloni si dice "pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi. È un impegno che non prendo a cuor leggero. La notte non dormo, se penso alle bollette... Se pensavo a una stagione per governare, beh, difficile pensarne a una peggiore...". E ancora: "Sono pronta a governare, ma si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondo fini. Spero di farlo, se poi lo farò, non dipende da me ma dagli italiani. Perciò dico: andate a votare il 25 settembre", sottolinea la leader di Fratelli d'Italia a Ceglie Messapica, in Puglia.

"Se dovesse vincere il centrodestra e ci fosse l'affermazione di Fdi, non ho ragione di credere che Sergio Mattarella possa assumere una scelta diversa" da quella di indicarmi come premier. "Sono tranquilla su questo. C'è il problema dello scollamento tra la realtà e quanto vedo sulla stampa", prosegue la Meloni.

Che alla sinistra risponde: "Ha pochi argomenti, il loro unico argomento è 'la Meloni è un mostro'. Mi rendo conto che è in grande difficoltà. Vado avanti per la mia strada, ma una cosa sola mi dà fastidio: sento Luigi Di Maio dire che se vince il centrodestra, l'Italia rischia una guerra economica. Il ministro degli Esteri va in giro per il mondo a screditare questa nazione per tentare di racimolare un voto. Lo considero vergognoso".