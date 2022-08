Jet privati, i comunisti di Fratoianni: "Vanno aboliti", l'ultima delirante proposta

29 agosto 2022 a

I compagni Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni vogliono togliere ai ricchi il jet privato. "Inquinano come pazzi. Abbiamo sottomano serissimi studi scientifici: ogni passeggero di un jet privato inquina quanto 50 passeggeri di linea. Non ce lo possiamo permettere, né sotto il profilo ambientale, né energetico", tuona il leader dei Verdi. La sua portavoce Eleonora Evi, poi, sbotta contro "il prezzo dei capricci dei super ricchi": "L'1% della popolazione più ricca del pianeta inquina il doppio della metà più povera". A queste affermazioni, come riporta La Stampa, interviene Luigi Marattin, del Terzo Polo: "In attesa che lo stesso slogan abbia 'proprietà' al posto di 'jet' (è solo questione di tempo, visti i soggetti), una riflessione: al 31/12/2021 risultano 133 jet privati registrati fiscalmente in Italia. Sicuramente abolendoli si risolve il problema dell'ambiente nel mondo".

Bonelli ribatte e insiste: "Marattin si guarda bene dal confutare i numeri, perché sa che ho ragione. Quei jet inquinano al massimo". E anche il segretario nazionale di Sinistra italiana risponde al renziano: "È chiaro che non basta intervenire in Italia, ma il dibattito su questo aspetto esiste ed è aperto in tutta Europa. Anche il governo Macron in queste settimane si pone il problema di una regolamentazione e di una stretta ai voli. Altro che ironia". Quindi attacca Matteo Renzi: "E poi forse sarà necessario intervenire anche sui voli dei jet dell'Arabia Saudita. Anzi quelli bisognerebbe proprio evitarli anche per una questione etica oltre che per quella ambientale".

Dichiarazione che scatena il leader di Italia Viva che ironicamente risponde: "I compagni che si sono alleati con Letta hanno chiesto nelle ultime ore l'abolizione della proprietà privata iniziando dai jet e l'abolizione dei profitti 'eccessivi'. Eravamo preoccupati delle influenze russe sui partiti di destra, inizio a preoccuparmi delle influenze sovietiche sul nuovo Pd".