Carlo Calenda bacchetta Letta: "Tutto ciò che non è Pd è il male? Arrogante"

29 agosto 2022 a

a

a

"Enrico, questa è una campagna stupida": Carlo Calenda si rivolge direttamente a Letta su Twitter, puntando il dito contro la sua recente campagna social. Questa volta, infatti, il leader del Pd ha messo a confronto "No vax" (nella parte nera) e "Scienza e vaccini" (nella parte rossa, con la sua faccia in primo piano). Poi sempre il solito appello agli elettori: "Scegli". Il leader di Azione allora ha voluto sottolineare: "Noi siamo provax quanto voi. E così ad esempio Forza Italia e Conte".

"Basta". Il leghista Rixi demolisce il piddino, la parola che lo fa impazzire | Video

Secondo Calenda "è arrogante pensare che tutto ciò che non è Pd sia il male. Ma c’è di più, è una campagna che ha l’obiettivo di dividere i cittadini tra buoni e cattivi. Ritirala se puoi". Il leader di Azione, insomma, sottolinea come questo tipo di campagna rischi di creare non poche divisioni all'interno del Paese, già messo a dura prova dalle sfide degli ultimi mesi.

A chi lo ha criticato scrivendo: "Invece dividere tra il Terzo Polo serio e competente e gli altri che non lo sono non è affatto arrogante e divisivo", Calenda ha risposto in maniera netta: "Ma hai visto scritto da qualche parte: chi non vota il terzo polo è poco serio, vuole il lavoro mal pagato, non vuole i vaccini?".