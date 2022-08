Controcorrente, Romano: "La destra perderà le elezioni", chi gli ride in faccia

30 agosto 2022 a

"Io penso che la destra perderà le elezioni perché c'è un'enorme quantità di italiani che deve ancora decidere come andare a votare": così Andrea Romano, deputato del Pd, è intervenuto nella trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete 4, Controcorrente. Tra gli altri ospiti anche Alessandro Giuli di Libero e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Che non sono riusciti a trattenere le risate di fronte alla dichiarazione del dem. Giuli ha commentato: "Ce lo segniamo questo?". Ma Romano è andato avanti: "Tutto questo ripetere che le elezioni sono già decise è uno schiaffo alla nostra democrazia, il 25 settembre gli italiani voteranno liberamente e senza leggere i pronostici, che sono naturalmente scritti sulla base dei sondaggi".

Secondo il dem, insomma, gli italiani sarebbero ancora molto indecisi sul voto finale: "Devono ancora decidere come votare". Poi, parlando dell'ultima proposta per risolvere la crisi del gas, il dem ha dichiarato: "Salvini spara come al solito cifre a caso, 30, 40, 50 mliardi. Ma fare uno scostamento di bilancio oggi non servirebbe ad aiutare famiglie e imprese ma servirebbe a indebolire ulteriormente l'Italia, soprattutto perché c'è il legittimo sospetto che la destra possa far tornare l'Italia nella catastrofe economica".

Nel corso del programma si è parlato anche del modo in cui Giorgia Meloni è vista in Europa: "Ci sono molte contraddizioni in Europa, è evidente che ogni famiglia ha i suoi peccatucci e delle figure meno presentabili, ma è anche evidente che se sei presidente dei Conservatori e Riformisti europei non è che devi ottenere patenti di presentabilità democratica da chicchessia, ce l'hai e basta", ha detto Giuli.