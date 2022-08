Massimo Cacciari asfalta Enrico Letta: "Un disastro, a cosa si è ridotto"

31 agosto 2022 a

a

a

Massimo Cacciari boccia su tutta la linea il segretario del Pd Enrico Letta. "È un segretario di partito a cui non ne è andata bene una. È vero che gli altri del Pd sono assolutamente corresponsabili, ma Letta non ha fatto nulla per impedire il disastro e il segretario politico porta con sé la responsabilità di una linea naufragata due volte: la prima per il mancato accordo con il Movimento 5 Stelle e poi con Calenda".

"Perché sono dei disperati": Giorgia Meloni danza sul cadavere di Letta e Pd

In una intervista al sito Affaritialiani.it, il filosofo critica aspramente le scelte e la strategia del Pd: "Letta si è ridotto ad andare alle urne da solo con nessuna possibilità di vincere, a meno di improbabili colpi di scena. Dopo le elezioni, salvo miracoli, fanno fuori il segretario del Pd e Letta va a casa. Mi pare ovvio, si potrebbe salvare solo se la vittoria di Giorgia Meloni fosse risicata con l'ipotesi di far saltare il banco. Il piano di Calenda e Renzi, insomma".

Berlinguer conferma: Pd in caduta libera e Meloni nello spazio, il sondaggio

Se dovesse saltare Letta, "razionalità vorrebbe che finalmente si indicesse un congresso autentico nel quale i sedicenti leader presentano idee e programmi per arrivare a un voto e al nuovo segretario", conclude Cacciari. Che teme però che "anche stavolta non sarà così"