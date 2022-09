Giorgia Meloni, "problemi con le donne?": come risponde a Polito

05 settembre 2022 a

Giorgia Meloni ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera per rispondere ad Antonio Polito. Quest’ultimo in un intervento sul quotidiano ha riconosciuto i meriti di serietà e responsabilità alla campagna elettorale che Fratelli d’Italia sta conducendo, ma al tempo stesso ha posto una domanda: “Giorgia Meloni ha un problema con le donne?”.

La replica della diretta interessata non si è fatta attendere: “Secondo il suo ragionamento - ha scritto la leader di Fdi - gli attacchi di giornaliste e protagoniste dello showbiz nei miei confronti testimonierebbero una lontananza dalle donne e un ‘fianco scoperto’: i diritti civili. Penso invece che rappresentino il trionfo di stereotipi ormai logori, che dipingono la destra come retriva e maschilista, mentre il rapporto tra le donne e la sinistra in realtà è più sbandierato che effettivo: basta vedere come sia difficile trovare una donna leader in quel campo”.

“Secondo Polito - ha proseguito la Meloni - però il messaggio che trasmetterei sarebbe quello di una donna che ‘ce l’ha fatta’ perché ‘diventata brava come un uomo’. Penso invece di avercela fatta perché sono brava come una donna. Ed è esattamente questo che voglio comunicare alle altre donne. Se sono diffidente verso le ‘concessioni’ di posti o quote da parte dei leader maschi, come ha fatto il segretario del Pd Enrico Letta con la sostituzione d’imperio dei capigruppo e l’indicazione di due donne, è proprio perché ritengo che le donne abbiano una grande forza autonoma - ha chiosato la Meloni - che va liberata dai mille impacci e ostacoli che la ingabbiano, ma che non va umiliata o sottovalutata”.