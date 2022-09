Centrodestra, così può chiudere in bellezza: 5 consigli

Alessandro Giuli 23 settembre 2022 a

A pochi giorni dall'apertura delle urne, il centrodestra (o destra-centro) a trazione conservatrice sembra avvicinarsi spedito all'appuntamento con una vittoria considerata certa dai più. Sebbene l'inerzia narrativa della campagna elettorale abbia subito una temporanea battuta d'arresto per via del controverso dossier americano sulle influenze russe in Occidente, con il relativo corredo di sospetti e anatemi, l'obiettivo sembra a portata di mano. E tuttavia si aprono adesso i giorni forse più delicati della contesa, quelli in cui si mobilitano o smobilitano le energie elettorali decisive per confermare o ribaltare i pronostici. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono leader politici esperti e non hanno certo bisogno di consigli non richiesti, ma forse qualche "sconsiglio" farebbero bene ad ascoltarlo.

1)Evitare trionfalismi prematuri.

A differenza dei dirimpettai progressisti, gli elettori cosiddetti moderati sono tendenzialmente pigri e mutevoli: ci mettono un attimo a immergersi nell'astensione e disertare i seggi. Guai a dar loro la sensazione che il destino sia già scritto a lettere di fuoco, come dimostrano alcune brucianti disavventure alle amministrative più e meno recenti. Ogni voto deve essere considerato e fatto percepire come decisivo.



2)Non sottovalutare il ritorno dei morti viventi.

Aleggia nell'aria uno strano vento di riscossa meridionalista di marca pentastellata. La polarizzazione intorno al reddito di cittadinanza, in un momento di crisi economica e di paure lancinanti, sembra aver rianimato il clientelismo grillino personificato da Giuseppe Conte. I numeri di Puglia e Campania, tanto per fare un esempio, potrebbero riservare cattive sorprese e diventare il combustibile fossile d'una minoranza di blocco parlamentare persino più insidiosa del Terzo polo azionista. Si fa ancora in tempo a lanciare un messaggio di misurato protezionismo sociale che non rinneghi lo slancio sviluppista coessenziale alla destra liberale.



3)Non cadere nelle provocazioni ideologiche (e nelle contestazioni di piazza).

Ritrovarsi sulla difensiva è sempre sgradevole, a meno che non si abbia in mente un contropiede fulminante e risolutivo. Dopo aver armato il solito squinternato allarme neofascista, la megamacchina politico-mediatica e spettacolare goscista ha scatenato un'offensiva più sofisticata, centrata com' è sulla caricatura regressiva dei tratti identitari meloniani e sulle spericolate relazioni trascorse di Salvini e Berlusconi. Non giova mai arroccarsi con la faccia cattiva sul banco degli imputati, giocare di rimessa, lamentare la demonizzazione senza saper opporre la calma forza di una proposta affermativa. Poche ma precise e bene articolate proposte su fisco, sanità, ambiente e cultura non hanno meno valore d'una contro-requisitoria sui tic sovietizzanti degli avversari. Quanto agli urlatori avversari che provocano durante banchetti e comizi: ignorarli e citofonare con insistenza al ministro Lamorgese affinché faccia il proprio dovere.