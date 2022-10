Ignazio La Russa, l'attacco vergognoso: "Speriamo che tu muoia"

17 ottobre 2022 a

Una nuova scritta contro il presidente del Senato, Ignazio la Russa, è apparsa ieri mattina sull'acquedotto romano nella zona di via dell'Acquedotto Alessandrino a Tor Pignattara a Roma. «La Russa boia speriamo che tu muoia», la frase che è stata immediatamente segnalata dal Comitato Spontaneo Acquedotto Alessandrino alle forze dell'ordine e alla sovrintendenza capitolina con la richiesta di rimozione immediata. «A questo gruppo di sedicenti anarchici, codardi ed incivili non gli basta imbrattare i muri del quartiere devono anche rovinare un tratto di acquedotto romano e non è la prima volta», si legge sul profilo Facebook del Comitato. Solo poche ore prima era apparsa una stella a cinque punte fatta con lo spray sulla sede locale di Fdi, prima del Msi, nel quartiere della Garbatella e uno striscione al Colosseo.