Meloni-Berlusconi, terminato il vertice: come se ne va il Cav. E subito dopo...

Il vertice tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che si è tenuto in via della Scrofa, a Roma, si è chiuso dopo circa un'ora. Un faccia a faccia a due, nessun altro presente, così come hanno confermato fonti di partito, sia di FdI sia di Forza Italia. Un incontro avvenuto nella sede del partito guidato da Giorgia Meloni dal quale il Cavaliere se n'è andato senza dire nemmeno un parola. Neppure il consueto saluto con sorriso che il leader di Forza Italia concede in queste occasioni. Una circostanza che si presta alle più disparate interpretazioni.

Poco dopo, ecco la nota diffusa da Fratelli d'Italia: "L'incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l'altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo", conclude la nota.

Dunque, le parole di Berlusconi: "Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, FdI e FI si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l’incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia, scrive sui social il presidente di Forza Italia, pubblicando anche una foto con la leader di FdI, in questo caso entrambi sorridenti.

Secondo quanto trapelato pochi minuti dopo l'inizio del vertice, Meloni e Berlusconi si sono incontrati da soli: faccia a faccia, nessun altro presente. Lo confermano le agenzie di stampa, che citano come fonte esponenti di entrambi i partiti.

In via della Scrofa c'era anche Ignazio La Russa, il presidente del Senato, il quale intercettato dai cronisti ha però spiegato: "Sono qui per i saluti che mi fa la fondazione di Alleanza Nazionale prima che io debba lasciarla". E ancora: "Non vado all'incontro", ha ribadito riferendosi al faccia a faccia tra Meloni e Berlusconi. Il presidente di Palazzo Madama è entrato nella sede del partito da un ingresso secondario rispetto a quello principale dove è atteso l'arrivo di Berlusconi.