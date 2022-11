Conte-Calenda, rissa nel giorno della pace: "Cosa volete?", "Sei confuso"

05 novembre 2022 a

a

a

Scontro a sinistra tra Giuseppe Conte e Carlo Calenda che stanno partecipando a due diverse e "opposte" manifestazioni per la pace, il primo a Roma e il secondo a Milano. Attaccato dal leader del Movimento 5 stelle, il leader di Azione ha risposto: "Capisco la confusione. Del resto hai governato con Salvini mentre innegiava a Putin, hai flirtato con Trump e firmato la via della seta con i cinesi. Allora facciamola semplice Giuseppe Conte: non esiste pace senza libertà e non esiste libertà senza resistenza all’invasore", ha ribattuto Calenda in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Conte, appena arrivato in piazza a Roma, lo aveva stuzzicato: "Oggi qui non ci sono bandiere ma cittadini che dicono al governo che vogliamo il negoziato di pace, che la strategia finora seguita non funziona: qui c'è la maggioranza silenziosa del Paese". E aveva concluso: "L'altra piazza di Milano non ho capito se è per la pace e per la guerra".

Oggi infatti sono previste due manifestazioni per la pace in Ucraina. Alle 14, in piazza San Giovanni a Roma, è cominciata quella romana - "Europe for Peace" - con in testa scout e giovani di Sant'Egidio. Presenti il segretario del Pd Enrico Letta e il leader del M5s Conte senza bandiere di partito. A Milano, il corteo "Slava Ukraini" si compatterà all'Arco della Pace, nella manifestazione promossa da Carlo Calenda e Matteo Renzi.