Marcia della pace, "codardi che voltano le spalle": caos a sinistra

05 novembre 2022 a

a

a

"Solo gli amici di Putin, i codardi e gli opportunisti si voltano dall'altra parte": Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, lancia una frecciatina a Giuseppe Conte. Le opposizioni oggi hanno partecipato a due manifestazioni diverse per la pace in Ucraina. Il M5s e il Pd hanno preso parte alla manifestazione di Roma, mentre il Terzo Polo di Renzi e Calenda ha organizzato un corteo a Milano. Prima dell'inizio dei due eventi, Rosato aveva anticipato su Twitter: "A Conte, che come sempre specula, dico che siamo tutti contro la guerra, a nessuno piace mandare armi. Lo facciamo perché il popolo ucraino è vittima di un'aggressione ingiustificabile".

La stretta di mano sul palco: Letizia Moratti, ora è tutto chiaro

Poi, arrivato in piazza, Rosato ha aggiunto: "A Roma qualcuno fa molta confusione. Come Giuseppe Conte che pensa che gli ucraini si debbano arrendere, mi sembra dica le stesse cose di Putin. Avremmo voluto tutti qui con noi compatti rispetto a un'aggressione ingiustificata. Ma il Pd deve correre sempre dove sta Conte".

Letta alla marcia della pace? Ricoperto d'insulti, finisce in disgrazia | Video

Anche Renzi ha lanciato delle stoccate al leader del M5s: "Non voglio polemizzare con le altre piazze, è assurdo farlo come ha fatto questa mattina Giuseppe Conte. Ma penso di dover dire che non c'è pace senza giustizia". E ancora: "Credo che si debba sempre rispettare le idee di tutti, ma è stata una bella scelta quella di Calenda di convocarci qui, un dovere per tutti combattere per una pace giusta".