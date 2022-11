L'aria che tira, Donzelli? Scacco matto a Merlino: "Inchiodati a Minnie?"

07 novembre 2022 a

Myrta Merlino, in collegamento con Giovanni Donzelli, durante la puntata de L'aria che tira, oggi 7 luglio su La7, esordisce con una battuta: "Siamo rimasti inchiodati a Minnie io e lei, se n'è accorto?", dice ironica la conduttrice. E a quel punto il deputato di Fratelli d'Italia risponde: "Se questo è servito a far sorridere qualcuno in questi giorni, ben venga". Un gigante rispetto al misero Vauro che lo aveva insultato ieri sera nella puntata di Non è l'arena. "Va bene, si presta Donzelli", commenta la Merlino che evidentemente apprezza l'educazione di Donzelli.

Ieri infatti nello studio di Giletti si era assistito a un vergognoso attacco di Vauro contro il deputato di FdI. In studio si parlava degli sbarchi di due navi ong, la Geo Barents e la Humanity 1. E Donzelli aveva difeso la decisione del governo di far scendere solo donne, bambini e persone fragili. "È il diritto internazionale che divide i rifugiati dalle guerre e i migranti economici. Li facciamo scegliere agli scafisti o vogliamo sceglierli con criteri civili e di rispetto umano?". A quel punto il vignettista era passato agli insulti: "Volevo evitare aggettivi come cinico ma l'onorevole Minnie...". Ma Donzelli a quel punto lo zittiva con una frase e una domanda scomoda: "Il suo bullismo non mi intimorisce Vauro, quanti ne ospita lei in casa sua visto che fa il bulletto?".