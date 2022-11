Umberto Bossi, malore e ricovero: conferme dalla Lega

19 novembre 2022 a

a

a

Malore per Umberto Bossi. L'ex leader della Lega è stato ricoverato in ospedale dopo un malore che lo ha colpito nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese. A confermarlo l'AGI, che riporta fonti vicine al Carroccio. Al senatur, oggi 81enne, i medici avrebbero consigliato il ricovero date le sue precarie condizioni di salute. Lo scorso settembre Bossi è stato eletto deputato alle elezioni. In un primo momento era stato escluso a causa di un errore.

Il senatur è stato infatti eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2, quello che comprende Varese e Busto Arsizio, dove il Carroccio ha portato a casa il 14,72 per cento delle preferenze, contro il 29,80 di Fratelli d'Italia.

Le sue condizioni di salute però gli hanno impedito fino a oggi di essere presente a Montecitorio. Bossi era stato colpito da un aneurisma, che lo aveva tenuto tra la vita e la morte nel 2004. Poi tre anni fa la caduta in casa che l'aveva costretto a un lungo periodo di cura e riabilitazione. Solo per l'elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Bossi era ricomparso in Parlamento.