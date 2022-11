Matteo Renzi, la scoperta choc: "Sotto segreto di Stato, senza parole"

21 novembre 2022 a

a

a

"Rimango senza parole": Matteo Renzi parla del misterioso caso sollevato da Report sull'incontro in Autogrill con Marco Mancini dei Servizi nella versione aggiornata del libro "Il Mostro". In particolare, svela un retroscena sulla direttrice dei servizi segreti Elisabetta Belloni. "Ha deciso nella primavera del 2022 di opporre il segreto di Stato fino al 2037 durante l’interrogatorio come testimone all’interno di indagini difensive a cui è stata sottoposta a seguito della strana vicenda Report-Autogrill - fa sapere l'ex premier, come riporta Il Giornale -. Vengo a conoscenza dell’opposizione del segreto di Stato in modo rocambolesco e casuale il 25 giugno scorso".

"Meloni? Mazzo di rose rosse tutti i giorni": Renzi, la frase impensabile

Neanche Renzi, però, conosce il motivo alla base di questa situazione: "Alla luce di questa decisione enorme la verità sulle vicende connesse all’autogrill sarà pubblicata solo nel 2037. Ma cosa diamine di così grosso ci sarà nei rapporti legati alla vicenda dell’autogrill da apporre il segreto di Stato fino al 2037?". Secondo il leader di Italia viva, il fatto potrebbe essere collegato a ciò che è accaduto nel gennaio 2022, con la mancata elezione al Quirinale della Belloni. Proprio quando tutti i partiti, Lega, M5s, Pd e FdI sembravano convergere sul nome dell'ex segretario generale della Farnesina, Renzi ha fatto saltare tutto.

"Non farla vedere". Renzi riprende Giletti: cosa nasconde

Tutto nasce quando Report, trasmissione di Rai 3, nella puntata del 17 maggio 2021 mostra le immagini di un incontro avvenuto il 23 dicembre 2020 tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il funzionario dei Servizi segreti Marco Mancini in un autogrill di Fiano Romano. A riprendere con il telefono sarebbe stata un’insegnante ferma in auto. La stessa che avrebbe poi spedito il filmato a Report. A questa versione, però, Renzi non ha mai creduto. Il suo sospetto è che lui e Mancini fossero pedinati in quei giorni. Giorni caldi che hanno preceduto la fine del Conte II. Il leader di Iv ha spiegato che con Mancini c'era stato solo uno scambio di auguri prima di Natale. Adesso, però, pare che la verità non si conoscerà prima del 2037.