Giorgetti, il siluro che zittisce la sinistra: "Deluso chi si aspettava follie"

Giancarlo Giorgetti zittisce i gufi della sinistra che hanno messo nel mirino il governo. Come è noto già dalla campagna elettorale sono arrivate le accuse al centrodestra: "Porterete il Paese sull'orlo del baratro", tuonavano i kompagni e i 5 Stelle. Ma di fatto tutte le nere profezie sono state sconfessate. In 30 giorni esatti il governo ha giurato e ha messo terra una manovra totalmente politica che va a realizzare parte del programma della campagna elettorale. E così Giorgetti ha mandato un messaggio chiaro intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della manovra: "Qui qualcuno è rimasto deluso, chi prevedeva ritardi è rimasto davvero deluso". Parole forti che metto in chiaro una cosa: il centrodestra di governo è serio e non ha lezioni da prendere dalla sinistra che con le sue manovre ha portato alle stelle la pressione fiscale in Italia.

E così lo stesso Giorgetti ha parlato dei risultati raggiunti dal governo con questa manovra varata in tempi record: "Qualcuno potrebbe dire che la saggezza è la prudenza più stagnante come cantava Battisti. Qualcuno si aspettava che facessimo un pò di follie, mi dispiace per chi se lo attendeva ma non abbiamo assecondato questo pensiero". E ancora: "Abbiamo mantenuto quello che abbiamo detto politicamente in una linea di prudenza e responsabilità, in modo coraggioso".

Infine il ministro ha sottolineato le misure adottate sul fronte energetico: "Abbiamo detto che avremmo concentrato l’intero scostamento di bilancio sull’energia, e abbiamo fatto esattamente quello che avevamo promesso una settimana fa: sull’energia vanno 21 miliardi, quasi esattamente, millimetricamente, lo scostamento bilancio. L’abbiamo fatto però in modo indirizzato, organizzato, esattamente alle famiglie più bisognose e alle imprese, che devono superare una situazione di crisi e di recessione internazionale che, in qualche modo, è annunciata".