Meloni, "ti mangiamo il cuore": striscioni choc al corteo contro la violenza sulle donne

"Fascista Meloni noi ti farem la guerra", "Ti mangiamo il cuore": sono solo alcuni degli striscioni destinati al Presidente del Consiglio ed esposti alla manifestazione contro la violenza sulle donne organizzata a Roma dall'associazione "Non una di meno". Lo riporta l'Ansa. Ma non è tutto. Perché a seguire ci sono stati anche diversi cori contro la Meloni, come "Meloni fascista sei la prima della lista".

"Siamo state identificate dalla polizia che ha tentato di toglierci lo striscione. Ma noi lo rivendichiamo", avrebbero detto le manifestanti che tenevano uno degli striscioni con slogan contro il presidente del Consiglio. Immediata la solidarietà da parte di Fratelli d'Italia e Forza Italia. "Non sorprendono più le continue manifestazioni di odio e violenza nei confronti di Giorgia Meloni, rea evidentemente di aver vinto libere e democratiche elezioni. Semmai, quello che stupisce e ci fa sorridere amaramente è che questo odio oggi arrivi proprio da quei ragazzi e ragazze che partecipando alla manifestazione 'Non una di meno', sfilano contro la violenza sulle donne", ha commentato la ministra Daniela Santanchè.

Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia: "Piena solidarietà a Giorgia Meloni per gli striscioni e i cori intimidatori nel corso del corteo per dire NO alla violenza sulle donne. Tolleranza zero per chi tradisce i valori democratici di un Paese, della libertà di espressione e dei diritti di ogni donna". Infine Salvini: "Insulti contro di me a Milano da parte dei centri sociali, cori contro Giorgia al corteo di `'Non una di meno'´ a Roma. Se a sinistra vogliono continuare ad aggredire e schiumare rabbia, facciano pure: non ci intimidiscono e siamo più determinati che mai".