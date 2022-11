Guido Crosetto contro Giuseppe Conte: "Mi fa impazzire... lo hai votato tu!"

30 novembre 2022 a

Giuseppe Conte ha attaccato duramente il governo sul tema dell’invio di armi all’Ucraina e in generale delle spese militari, ma è stato azzerato in tempo record da Guido Crosetto, che ha svelato a tutti il gioco sporco del leader del Movimento 5 Stelle. Quest’ultimo intervenuto alla Camera ha accusato l’esecutivo di andare in Europa “con il fuoco negli occhi se si tratta di aumentare le spese militari”.

Il ministro della Difesa gli ha risposto a margine dell’assemblea di Alis e lo ha riportato alla realtà: “Fino ad oggi, ogni cosa che è partita dall’Italia e che partirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per essere consegnata all’Ucraina viene fatta da questo governo in esecuzione delle scelte prese dal precedente, quello dove Conte rappresentava il principale partito di maggioranza. Per cui su ogni cosa che Conte critica adesso, dovrebbe rivolgere le critiche a se stesso”. Non fa una piega il discorso di Crosetto, che ha poi sottolineato che il governo, e in particolare il suo ministero, “sta dando esecuzione a cinque decreti presi dal precedente esecutivo”.

Inoltre Crosetto si è lasciato andare a un piccolo sfogo, evidentemente stufo degli attacchi strumentali e delle balle di Conte: “Io vengo attaccato come guerrafondaio perché sto dando attuazione a un decreto fatto dal governo che era votato da quelli che mi danno del guerrafondaio, questo mi fa veramente impazzire. Se tu hai votato una cosa e io sto proseguendo l’impegno che hai preso tu come Italia mesi fa, perché devi strumentalizzarlo adesso?”.