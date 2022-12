Ronzulli distrugge Calenda: "Problema di personalità. Così irrilevante che..."

02 dicembre 2022 a

a

a

"In realtà l’agitazione Forza Italia non l’ha mai manifestata, quindi non so se è una narrazione che ha messo in circolo lui stesso": Licia Ronzulli, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, ha commentato il faccia a faccia tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni, di fatto smentendo il nervosismo che si pensava avesse scosso il partito azzurro dopo l'incontro. I due si sono visti per discutere della legge di Bilancio.

"Vuole sabotare il governo Meloni": chi sgancia la bomba di fango su Berlusconi

Secondo la senatrice di Forza Italia, l'unico obiettivo del leader del Terzo polo è quello di provocare: "Io penso che lui abbia un problema personale di visibilità. Evidentemente è talmente irrilevante in questo momento che non trova gli strumenti per farsi notare e quindi provoca. Se dall’opposizione vuole dare una mano alla maggioranza sulla manovra noi siamo solo felici, anzi lo auspichiamo", ha detto la Ronzulli sottolineando la parola "opposizione".

L'intervento di Licia Ronzulli a Omnibus, il video

"Perché se la prendono con la Ronzulli": Barbacetto, un pesantissimo sospetto

"Però già due pezzi da novanta se li è portati via, Gelmini e Carfagna", le ha fatto notare la conduttrice. E la Ronzulli ha risposto: "Che siano due pezzi da novanta lo dice lei e lo dice Calenda. Hanno deciso di abbracciare la sinistra e credo che prima o poi si pentiranno".