Marcello Sorgi contro il Pd: "Correnti degeneri, servono a candidare mogli"

Elly Schlein si è ufficialmente candidata per diventare la nuova segretaria del Pd. “Mi è sembrata un esempio di freschezza e gioventù”, ha dichiarato Marcello Sorgi a Omnibus, su La7. “Dietro di lei ci sono le correnti? Quelle sono dietro a tutto - ha risposto il giornalista de La Stampa - ma le correnti sono positive, a parte che non degenerino come quelle del Pd, che sono servite a candidare mogli, fidanzate, fedelissimi”.

Insomma, Sorgi ha infilzato i dem, che si sono fatti del male da soli: “Le correnti sono garanzia di democrazia, non a caso il Pci non le aveva: quando uno voleva esprimersi in dissenso con il segretario, innanzitutto doveva dire che era d’accordo con il segretario. Veltroni fondò il Pd con le correnti perché sapeva benissimo che sono una garanzia della democrazia interna di un partito. Le correnti sono dietro a Schlein e anche dietro a Bonaccini e Nardella, il problema è la degenerazione: quella delle correnti a livello locale è persino più pericolosa di quella nazionale”.

Eppure la Schlein si è proposta come il cambiamento: “Serve un rinnovamento forte del gruppo dirigente - ha dichiarato - per scardinare le logiche di cooptazione correntizia. Non esisteranno mai gli schleiniani. Questo Paese fa fatica a pensare che una donna possa farsi strada senza essere strumento di altro, dimostreremo il contrario”.