Fazzolari sfotte la sinistra: "Hasta la Visa siempre"

"Tutti finalmente uniti nella difesa della moneta bancaria": Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, lo avrebbe detto ai cronisti che lo hanno intercettato nelle vicinanze di Palazzo Chigi, stando a quanto riportato da Repubblica. "Alla fine sono felice che sul tema della moneta elettronica si è ritrovata una totale coesione della sinistra, Pd, sinistra italiana, M5s, commentatori", ha proseguito il fedelissimo di Giorgia Meloni. Il riferimento è all'intenzione dell'esecutivo di alzare a 60 euro la soglia minima per i pagamenti elettronici.

Il sottosegretario, poi, ha spiegato che questa ritrovata unità a sinistra "non si vedeva da un sacco di tempo" e che è "incentrata sulla possibilità di difesa di pagare col Pos il taxi e l'aperitivo, diventata la principale battaglia della sinistra nella legge di Bilancio". E ancora: "Non la difesa dei lavoratori o delle categorie più fragili, della questione sociale, ma la moneta elettronica delle banche. Sintetizzando il tutto 'hasta la visa siempre'".

Ieri Fazzolari ha fatto parlare di sé dopo la risposta data a Bankitalia, che ha bocciato in toto la manovra del governo. "Esprime la visione delle banche private da cui è partecipata, fa un racconto distorto", aveva detto il sottosegretario. Anche se poi da Palazzo Chigi è arrivata una precisazione: "Fazzolari non ha mai messo in discussione l'autonomia di Bankitalia. Anzi, ribadisce il pieno apprezzamento per l'operato di via Nazionale".