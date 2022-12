Manovra, Renzi: "Il calcio non può dipendere da mamma politica"

08 dicembre 2022 a

"Abbiamo una legge di bilancio che vede l'aumento di benzina e sigarette per fare cosa, per dare i soldi alla serie A? L'emendamento recava la firma non solo di Lotito ma di tutti, maggioranza e opposizione, compresi Pd e 5 stelle. Mi sono messo di traverso e il governo ha cambiato opinione. Cari presidenti, fate meno pasticci e gestite in modo più serio le società". Matteo Renzi ci va giù duro e di fatto tocca un nodo cruciale discusso anche nel vertice di maggioranza di ieri. L'ex premier ha poi commentato in modo più chiaro quello che sta avvenendo sul fronte calcio: "Le società di serie A non possono continuare a dipendere da mamma politica e dai sussidi: gli incassi devono venire dai diritti tv e non dagli emendamenti di Lotito. I soldi dello Stato semmai vanno alle società dei dilettanti'', ha affermato intervenendo a Radio 24. ''Lo stesso vale per gli stadi: non si può pensare di costruirli con i soldi del Pnrr, servono stadi di proprietà, li devono fare le società e non lo Stato".