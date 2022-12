La Russa propone la "mini-naja": ecco cos'è e chi coinvolge

Elisa Calessi 12 dicembre 2022 a

Fare un'esperienza di servizio militare, su base volontaria e presso qualunque corpo d'arma, per 40 giorni. In cambio, chi lo fa potrà avere crediti per l'esame di maturità, per esami universitari o concorsi pubblici. A lanciare la proposta, scatenando polemiche da tutta l'opposizione, è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare tutti i caduti. I destinatari sarebbero i giovani dai 16 ai 25 anni. «Ho predisposto», ha detto La Russa, «ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso e lo farà un gruppo di senatori, un disegno di legge per portare a 40 giorni quella che è conosciuta come mini naja volontaria». Il punto di partenza è una vecchia proposta di legge presentata proprio da La Russa e approvata nel 2019 che prevede, appunto, "stage formativi" presso l'esercito per un mese.

Legge che, però da anni non è più finanziata. «Il concetto», ha spiegato il presidente del Senato, «è quello ma è ampliato: quando c'era il servizio militare il periodo di addestramento durava 40 giorni, noi crediamo che per venire incontro alle richieste arrivate dalle forze armate e soprattutto dagli alpini, sia giusto fare una legge che consenta, volontariamente a chi quindi lo desidera, di passare non tre settimane ma 40 giorni, nelle forze armate».

L'idea, ha continuato, è che «chiunque vuole può, limitatamente ai numeri che verranno fissati ma che noi pensiamo molto ampi, partecipare alla vita militare, nel corpo degli alpini o negli altri corpi per 40 giorni per avere un addestramento». Per chi deciderà di sfruttare questa possibilità ci saranno degli incentivi. Possono essere «punti per la maturità», «incentivi per la laurea, come un esame in più o un vantaggio a livello di formazione e un punteggio aggiuntivo per tutti i concorsi pubblici. Ma naturalmente il vero incentivo resta la volontà di aiutare la propria patria anche con un breve periodo». Immediate le critiche dall'opposizione, per una volta unita e compatta.