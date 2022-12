Pd, il sondaggio Swg: ecco chi sarà il nuovo segretario

14 dicembre 2022 a

a

a

Elly Schlein sta recuperando terreno su Stefano Bonaccini. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Swg sulle primarie del Pd per conto del TgLa7 diretto da Enrico Mentana: la “new entry” dei dem, che ha appena preso la tessera del partito, è data al 35%, a soli pochi punti di distacco da Stefano Bonaccini (39%). Si profila quindi un testa a testa serratissimo, dato che nessun altro candidato attuale o potenziale sembra potersi inserire a questo punto.

"Strano, Fazio non gliel'ha chiesto". Denuncia: gioco sporco per la Schlein? | Video

Paola De Micheli è infatti rilevata al 7%, mentre la voce “altro” non va oltre il 19%. Nel frattempo la Schlein ha compiuto un passaggio sì burocratico, ma comunque significativo: ha deciso di prendere la tessera del Pd alla Bolognina. “Per me è una grande emozione rientrarci - ha dichiarato - in un circolo a cui sono legatissima perché è il primo dove ho partecipato a un’assemblea del partito quasi dieci anni fa. Non c’è soluzione di continuità, il senso dell’impegno è lo stesso di allora, cioè l’idea di provare a cambiare il potere per cambiare in meglio la vita delle persone, delle comunità e anche del pianeta”.

"Cosa le consiglio". Paolo Mieli gela Elly Schlein, disastro da Fazio

La Schlein ha inoltre ribadito di voler rimettere la sinistra al centro del Pd: “C’è ancora oggi bisogno di partecipare, perché senza un contributo largo e plurale si fa fatica a ricostruire la sinistra che vogliamo. Una sinistra attenta ai bisogni dei più fragili, attenta alle ragioni di un’emergenza climatica che necessita di una risposta urgente e che deve costruire l’alternativa per il Paese in un momento in cui al governo ci sono le destre nazionaliste identitarie he non hanno risposta rispetto alle difficoltà che tante e tanti stanno vivendo”.